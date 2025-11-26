انفجار ضخم يهزّ بلدة كفرتخاريم بريف إدلب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة من منطقة وقوع الانفجار حالة من الرعب أصابت السكان في المنطقة بينهم تلاميذ إحدى مدارس البلدة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بوقوع إصابات في صفوف المدنيين في الانفجار الذي لا يزال حتى الآن مجهول الأسباب.

وفي المشاهد الأولى القادمة من موقع الانفجار، ظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمكان ومن بينها أجزاء من مركبة واحتراق عدد كبير من أشجار الزيتون، ناهيك عن ظهور أنقاض ربما جراء دمار أحد المباني التي كانت في الموقع.

.........

انتهى/ 278