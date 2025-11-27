رسالة إيران إلى مجلس الأمن بشأن اعتراف سلاح الجو الأمريكي بقيادة العدوان على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وجّه ممثل إيران لدى الأمم المتحدة رسالة إلى رئيس مجلس الأمن طالب فيها بمتابعة حق إيران إزاء اعتراف سلاح الجو الأمريكي بقيادته للعدوان على إيران.

وشدد أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة موجّهة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، على أن اعتراف سلاح الجو الأمريكي بالدور المباشر والقيادة العملياتية للولايات المتحدة في بدء العدوان الأخير الذي شنّه الكيان الصهيوني ضد إيران، يؤكد مجدداً الدعم المباشر الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب، وذلك إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي في 6 نوفمبر 2025.

وجاء في نص الرسالة ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلحاقاً برسالتي المؤرخة 7 نوفمبر، وكذلك رسالة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ 11 نوفمبر 2025، المتعلقة بتصريحات الرئيس الأمريكي التي أقرّ فيها بالدور المحوري لواشنطن في الأعمال العدوانية التي نفذها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أودّ لفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن إلى اعتراف رسمي آخر صادر عن الولايات المتحدة يؤكد مرة أخرى مشاركتها المباشرة مع الكيان الصهيوني في العدوان المسلح وغير القانوني ضد إيران في يونيو 2025.

فقد اعترف سلاح الجو الأمريكي، لأول مرة وبشكل علني، في بيان صحفي بتاريخ 25 نوفمبر 2025، بمشاركته المباشرة في الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية السلمية والخاضعة للرقابة في فوردو ونطنز وأصفهان. وجاء في البيان: "كُلّفت الوحدة 34 في يونيو بمرافقة حزمة عملياتية تشمل قاذفات B-2 سبيريت لاستهداف المواقع النووية تحت الأرض في فوردو ونطنز وأصفهان خلال عملية سُمّيت ’مطرقة منتصف الليل‘." كما كشف البيان أن "سرباً من مقاتلات F-35 بقيادة طياري الوحدة 388 كان أول من دخل المجال الجوي الإيراني في 22 يونيو، حيث تولّى مرافقة القاذفات B-2 إلى مناطق الهدف."

وأضافت الرسالة أن هذه الاعترافات، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي في 6 نوفمبر 2025 التي أقر فيها دونالد ترامب صراحةً بالمسؤولية والدور المحوري للولايات المتحدة في الأعمال العدوانية التي نفّذها الكيان الصهيوني ضد إيران، تؤكد بصورة أوضح الدعم المباشر الذي تقدمه الولايات المتحدة لتلك الاعتداءات.

وأوضحت الرسالة أن هذا العمل العدواني الذي ارتكبه الكيان الصهيوني بالتنسيق مع الولايات المتحدة استهدف سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها، ويعدّ انتهاكاً صارخاً للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة. كما شمل العدوان هجمات متعمدة على المدنيين والممتلكات والأهداف المدنية، في تجاهل فاضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة ملزمة، وفق القانون الدولي، بتعويض جميع الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات التي لحقت بإيران ومواطنيها، بما في ذلك الأضرار المادية والمعنوية، وأن ذلك يشمل الالتزام بإعادة الوضع إلى ما كان عليه وجبر الأضرار بالكامل.

كما شدّدت على أن هذه الاعترافات تترتب عليها مسؤولية جنائية فردية لكل مسؤول أو شخص أمريكي شارك في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ارتكاب "جريمة العدوان".

وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية احتفاظها بحقها الكامل وغير القابل للتنازل في متابعة جميع المسارات القانونية المتاحة لإنشاء آلية للمساءلة وملاحقة المسؤولين وضمان التعويض الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن هذا الفعل الدولي غير المشروع.

وختمت الرسالة بالتأكيد على أن اعتراف الولايات المتحدة ذاته بدورها ومسؤوليتها يجعل من غير المقبول أن يلتزم مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة الصمت. وجددت إيران مطالبتها الأمين العام ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

