إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إيرانية للاستشعار عن بعد

سيتم إطلاق القمر الصناعي "كوثر 1.5" إلى مدار الأرض في يوم الاحد المقبل، حيث يمثل هذا الإطلاق جزءًا من برنامج إرسال ثلاثة أقمار صناعية للاستشعار عن بُعد، تشمل "ظفر 2" و"بايا" و"كوثر 1.5"، والمقرر أن تقدم خدمات متنوعة في مجالات الزراعة والموارد الحيوية والبيئة وموارد المياه.

سيتم تنفيذ هذا الإطلاق من روسيا باستخدام الصاروخ الحامل "سويوز".

وتم تحديد تاريخ 28 نوفمبر كموعد أولي لإطلاق القمر الصناعي "كوثر 1.5". ومع ذلك، وفقًا لإجراءات المهام الفضائية، هناك احتمال لتغيير موعد الإطلاق.

