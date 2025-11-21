تحضيرات لإطلاق النسخة الـ26 من المسابقة القرآنية السنوية لعام 2025 في العاصمة اليابانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن المركز الإسلامي الياباني تفاصيل التسجيل والمراحل التمهيدية والنهائية للنسخة الـ26 من المسابقة السنوية لتلاوة وحفظ القرآن الكريم لعام 2025 في البلاد.

وتستعد العاصمة اليابانية طوكيو لاطلاق النسخة السادسة والعشرين من المسابقة السنوية اليابانية لتلاوة وحفظ القرآن الكريم لعام 2025، التي تنظمها هيئة الدعوة الإسلامية في اليابان ضمن جهودها لتعزيز الارتباط بكتاب الله وتشجيع الحفظ والتلاوة بين المسلمين في مختلف أنحاء اليابان.

برنامج الفعالية ومواعيد الجولات

أعلنت هيئة الدعوة الإسلامية في اليابان أن الجولة التمهيدية ستُعقد عبر الإنترنت باستخدام منصة زوم يوم 14 ديسمبر المقبل، على أن تُنظم الجولة النهائية حضورياً في مسجد طوكيو ومركز الثقافة التركية بحي شيبويا يومي 30 و31 ديسمبر 2025. وسيشهد اليومان النهائيان جولات المسابقة وحفل الافتتاح وختام اليوم بتوزيع الجوائز.



التسجيل وشروط المشاركة

كما أشارت الجهة المنظمة إلى أن التسجيل مفتوح إلكترونياً حتى 8 ديسمبر 2025، والمشاركة متاحة لجميع المسلمين المقيمين في اليابان من مختلف الجنسيات، دون أي رسوم مالية.



الفئات والمستويات القرآنية

تتضمن المسابقة مستويات متعددة للأطفال حتى سن 15 عاماً، تبدأ من مستوى التلاوة غير التنافسي لمن يحفظون سورة واحدة على الأقل، وصولاً إلى مستوى حفظ القرآن الكريم كاملاً. أما فئة الكبار من 16 عاماً فما فوق فتشمل مستوى حفظ المصحف كاملاً.



مواهب قرآنية تنتظر التتويج

سيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية يوم المسابقة لكل مستوى، وسط توقعات بمشاركة واسعة تعكس اهتمام الجالية المسلمة في اليابان بإتقان التلاوة والحفظ وإحياء مجالس القرآن الكريم.



أهداف المسابقة ورسائلها التربوية

وأكدت الجهة المنظمة أن المسابقة تهدف إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس المشاركين، وتشجيعهم على تحسين التلاوة وتثبيت الحفظ، تحت شعار خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وشددت على أن جوهر الفعالية يقوم على التحفيز والدعم لا على مجرد التنافس، مع دعوة الأسر لتشجيع أبنائها بلطف ليواصلوا رحلتهم القرآنية بثقة ودافعية.

..................

انتهى / 232