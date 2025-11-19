  1. الرئيسية
جمعية تركية تفتتح مدرسة جديدة لتحفيظ القرآن الكريم في جنوب فيتنام

19 نوفمبر 2025 - 13:16
ذكرت الجمعية في بيان أن المشروع الجديد جاء بديلاً أكثر اتساعًا وحداثةً، حيث وُضع حجر أساس مسجد المرحوم "عبد الكريم محمد اليايش" في العام الماضي.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ افتتحت جمعية "صدقة طاشي" التركية مسجداً ومدرسةً جديدةً لتحفيظ القرآن في مدينة "تاي نينه" جنوب فيتنام، وذلك استجابة لطلب سكان المنطقة بعد انهيار مسجدهم القديم الذي يعود بناؤه إلى نحو 100 عام قبل أن تدمّره السيول.

ويقام المسجد على مساحة 384 متراً مربعاً، ليستوعب 360 مصلّيًا، فيما شُيّدت مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمساحة 140 متراً مربعاً تضم ثلاث قاعات دراسية وغرفة إدارة ومكتبة، وتتسع لما يصل إلى 180 طالباً يتلقون تعليماً دينياً إلى جانب المناهج الرسمية.
 
وجرى الافتتاح بحضور رئيس الجمعية كمال أوزدال، ومسؤولين فيتناميين، وعدد من المتبرعين وأهالي المنطقة.

