مسؤول إسرائيلي ينفي علاقة تل أبيب بهجوم المزة في سوريا والسلطات السورية تعثر على “أجهزة عسكرية بدائية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نفى مسؤول إسرائيلي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة بسوريا.



ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” عن المسؤول الإسرائيلي قوله اليوم السبت “إنه لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم”.



وشهد حي المزة في دمشق مساء الجمعة انفجارا داخل شقة في الطابق الثالث من مبنى يقع بالقرب من سوبر ماركت “فادي” في منطقة عين الكروم، بحسب موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجما عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة لزرع عبوة ناسفة داخل الشقة، وتتواصل التحقيقات في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصا معينا أم أنه جاء في إطار عملية أخرى، بحسب الموقع الإسرائيلي.



من جانبه، كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقا حول اطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء يوم الجمعة.



وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة الانباء السورية سانا “تعرضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع “كاتيوشا” أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان”.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال “باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق، وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم “.

وقال مصدر عسكري لوكالة(سانا)إن “الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة ولا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن”.



وقالت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إن “الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة وتم نقلها لأحد مشافي دمشق”.



وقال سكان في العاصمة دمشق إن “ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق وان جزءا من مبنى انهار في حي المزة وفرضت القوات الأمنية طوقا امنيا حول المنطقة”.



ومن جهتها عثرت وزارة الدفاع السورية، ليل الجمعة/السبت، على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في الهجوم الذي وقع بالعاصمة دمشق بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.



وأفادت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، بأن “وزارة الدفاع عثرت على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت خلال إطلاق الصواريخ على حي المزة 86 بالعاصمة دمشق”.



كما نقلت القناة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن عناصر الأجهزة المختصة “تمكنت من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة”.



وقالت إن “فريقا عسكريا مختصا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان إطلاقها”، دون مزيد من التفاصيل.



كما نفى مصدر أمني سوري” لشبكة”الإخبارية” صحة ما تتداوله بعض المنصات حول وقوع خلل أثناء تدريبات الجيش أدى للانفجار في حي المزة بدمشق.



وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجما عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة لزرع عبوة ناسفة داخل الشقة، وتتواصل التحقيقات في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصا معينا أم أنه جاء في إطار عملية أخرى، بحسب موقع “آي 24″الإسرائيلي.