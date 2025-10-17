الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، في تصريح ، الهجمات التي نفذها الكيان الصيهيوني نهار وليلة امس على اهداف في الجنوب اللبناني، انها شكلت انتهاكا صارخا لوحدة الاراضي والسيادة الوطنية في لبنان؛ كما عبر عن تنديده الشديد لهذه الانتهاكات.

وفي اشارة الى تكرر الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار، من قبل الكيان الصهيوني والتي بلغت نحو 500 حالة في غضون الاشهر الاخيرة، وتسببت في خسائر للمواطنين اللبنانيين مضافا الى تخريب البنى التحتية وعرقلة سير اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية في هذا البلد، اكد المتحدث باسم الخارجيىة : ان هذا الوضع ينجم عن التقاعس والتساهل المستمر من جانب رعاة الاتفاق – فرنسا وامريكا – منوها الى المسؤولية المباشرة التي تقع على البلدين في هذا الخصوص.

