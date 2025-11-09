رجل دين شيعي: شعب السودان ينتظر دعم الأمة الإسلامية كلها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعرب حجة الإسلام صادق جعفري، العضو البارز في مجلس وحدة المسلمين الباكستاني، عن قلقه العميق إزاء استمرار الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية في السودان.

وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاشتباكات ودعم المظلومين هناك. وأشار إلى أن المعارك الدامية بين الجماعات المسلحة استمرت على مدى العامين الماضيين في العديد من المدن السودانية، وخاصة في دارفور والفاشر.

وقال: "لقد دفعت هذه الحروب الدموية البلاد إلى حافة الدمار. قُتل آلاف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، أو أُجبروا على مغادرة منازلهم. يعيش الملايين الآن في مخيمات دون مياه نظيفة أو طعام أو رعاية طبية. وتعرضت المستشفيات ودور العبادة والمنازل للهجوم. وهذا انتهاك واضح لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والقيم الإسلامية والإنسانية، ويتطلب اهتمامًا عاجلاً".

تحدث هذا العالم الديني الباكستاني عن واجب المنظمات الدولية في أزمة السودان.

وقال إن مجلس وحدة المسلمين الباكستاني يطالب الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ خطوات سريعة وحازمة لوقف القتال وفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين.

كما شدد على ضرورة التحقيق في الجرائم. وأضاف: "يجب إجراء تحقيقات واضحة وعادلة في قتل المدنيين وجرائم الحرب. يجب إرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى المناطق الخطرة لحماية أرواح الناس وسلامتهم. يجب أن يستيقظ ضمير العالم. يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب شعب السودان المضطهد بدلاً من مجرد مشاهدة آلامه ودماره".

قال عالم باكستاني: "إن محاربة الظلم في أي مكان في العالم جزء من إيماننا وواجبنا الديني. إن شعب السودان المضطهد بحاجة إلى دعم الأمة الإسلامية اليوم أكثر من أي وقت مضى. نحن نقف إلى جانبهم وسنواصل مساعدتهم الإنسانية وجهودهم من أجل العدالة. نحن على يقين بأن أسس الظلم ستسقط يومًا ما، وسيشرق فجر العدل والحق".