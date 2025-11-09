  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. لبنان وفلسطين والشرق الأوسط

تصعيد جديد للاحتلال في جنوب لبنان وسقوط شهداء

9 نوفمبر 2025 - 13:28
رمز الخبر: 1748424
تصعيد جديد للاحتلال في جنوب لبنان وسقوط شهداء

تواصلت الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، حيث نفذ الطيران المسير عدة غارات جديدة في خرق إضافي لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استهدفت إحدى الطائرات المسيرة للصهاينة صباح الأحد سيارة بيك أب على طريق الصوانة – خربة سلم ما أدى إلى ارتقاء شهيد، بينما تعرضت أطراف بلدة علما الشعب لرشقات نارية من مواقع العدو المستحدثة.

وكان ثلاثة شهداء قد ارتقوا يوم السبت وأصيب 11 آخرون جراء استهدافات الطائرات المسيّرة في مناطق بنت جبيل، برعشيت، وشبعا، بينهم الشقيقان محمد وحسين كنعان والشهيد خليل كرنيب.

وسجلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية عدة خروقات، شملت:استهداف حفارة في بليدا عند منتصف الليل. استهداف حفارة في منطقة "الكيلو 9" صباحاً. غارتان بصاروخين على منطقة "رابيد" في بنت جبيل. قنبلة على منطقة "الكساير" في ميس الجبل. استهداف سيارات على طرق شبعا-راشيا الوادي وبرعشيت. تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء عدة قرى جنوبية.

وتستمر الاعتداءات في الجنوب، ما يزيد من توتر الأوضاع ويشكل تهديداً مباشراً للمدنيين في المناطق الحدودية.
........
انتهى/ 278

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha