تصعيد جديد للاحتلال في جنوب لبنان وسقوط شهداء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استهدفت إحدى الطائرات المسيرة للصهاينة صباح الأحد سيارة بيك أب على طريق الصوانة – خربة سلم ما أدى إلى ارتقاء شهيد، بينما تعرضت أطراف بلدة علما الشعب لرشقات نارية من مواقع العدو المستحدثة.

وكان ثلاثة شهداء قد ارتقوا يوم السبت وأصيب 11 آخرون جراء استهدافات الطائرات المسيّرة في مناطق بنت جبيل، برعشيت، وشبعا، بينهم الشقيقان محمد وحسين كنعان والشهيد خليل كرنيب.

وسجلت الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية عدة خروقات، شملت:استهداف حفارة في بليدا عند منتصف الليل. استهداف حفارة في منطقة "الكيلو 9" صباحاً. غارتان بصاروخين على منطقة "رابيد" في بنت جبيل. قنبلة على منطقة "الكساير" في ميس الجبل. استهداف سيارات على طرق شبعا-راشيا الوادي وبرعشيت. تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء عدة قرى جنوبية.

وتستمر الاعتداءات في الجنوب، ما يزيد من توتر الأوضاع ويشكل تهديداً مباشراً للمدنيين في المناطق الحدودية.

