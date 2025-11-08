عدوان صهيوني جديد.. الكيان المحتل يقصف عجلة مدنية جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أفاد موقع "روسيا اليوم" اليوم السبت بعدوان صيهوني جديد عندما قصفت طائرة عجلة مدنية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وقال الموقع عبر مراسلته في لبنان ان الطائرة الحربية استهدفت عجلة مدينة بصاروخين في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

فيما أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر لبنانية بأن الغارة استهدفت سيارة قرب مستشفى "صلاح غندور" في مدينة ​بنت جبيل الجنوبية​.

ومع تصاعد العدوان والغارات تتزايد المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وعودة المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد لدائرة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ أكثر من عامين.

