الخارجية الايرانية تدين العدوان العسكري الصهيوني الواسع على الأراضي اللبنانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان العسكري الواسع للكيان الصهيوني على لبنان، ووصفته بأنه انتهاك للسيادة الوطنية وجريمة ضد السلام الدولي.

وتؤكد وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة تحريض الكيان الاحتلالي على الحرب ومحاسبته ومعاقبته، وتحذر من العواقب الوخيمة لإفلات هذا الكيان من العقاب واستمراره في سياساته التوسعية والتحريضية على الحرب على السلام والأمن الإقليميين.

إن الهجمات العسكرية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من ألف مواطن لبناني بريء وتدمير البنية التحتية والمناطق السكنية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وسلامة أراضي دولة مستقلة، وتُعتبر جريمةً شنيعةً ضد السلام والأمن الدوليين.

إن هذه الهجمات الإجرامية، التي لا شك في أنها مُخطط لها ومُنفذة بدعم وتواطؤ كاملين من الولايات المتحدة، تُعدّ دليلًا آخر على الطبيعة الإجرامية والإرهابية والهيمنة للكيان الصهيوني، وليس لها أي هدف سوى تقويض سيادة لبنان وأمنه ومنع إعادة إعماره وتنميته.

إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تُعزي باستشهاد المواطنين اللبنانيين خلال الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني، وتُؤكد تضامنها مع حكومة وشعب لبنان ضد اعتداءات هذا الكيان الإجرامية، ودعمها للمقاومة المشروعة للبنان وجهوده لحماية سيادته وأمنه وسلامة أراضيه.

