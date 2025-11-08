7 إصابات باستهداف الاحتلال سيارة جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارة أدت إلى وقوع 7 مصابين، دون أنباء عن قتلى أو هوية المستهدفين حتى اللحظة.

والليلة الماضية، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطائرات الصهيونية العسكرية استهدف حفارة في ساحة بليدا جنوبي البلاد.

وفي آخر الاعتداءات، شن جيش الاحتلال الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، وضمن تصعيد لافت تشهده الحدود منذ أسابيع.

وتعقيبا على الهجوم، عد الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان أصدره مساء الخميس تلك الغارات، جريمة مكتملة الأركان، لافتا إلى أن إسرائيل تمعن في عدوانها على السيادة اللبنانية كلما عبرت بيروت عن انفتاحها على التفاوض.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال حينها أن غاراته تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، زاعما أن الهجمات تأتي للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة.

