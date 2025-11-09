آية الله رمضاني: التعريف بشخصية الشهيد السيد نصر الله، أنموذج للمجتمع اليوم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله "رضا رمضاني"، أعضاء مؤتمر أمناء الرسل في قاعة اجتماعات المجمع مشیرا إلى مهمة مؤتمر أمناء الرسل، وصرح: إنّ أهم واجب هذا المؤتمر هو إحياء تراث أهل البيت (ع) وتراث علماء الشيعة العظيم؛ وذلك من أجل إحياء تراث مدرسة التشيع. آمل أن تؤدي الأمانة العامة لمؤتمر أمناء الرسل عملها بشكل جيد. وفيما يتعلق بالشخصيات المعنية في مؤتمر أمناء الرسل في الدورات القادمة، يجب أن أقول إن الفقيد آية الله العظمى صافي الكلبايكاني كان من الشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة، وقد ترك لنا العديد من الكتب، كما أنّ المرحوم آية الله سيد هبة الدين الشهرستاني أيضا يعد من الشخصيات المرموقة.

وتابع سماحته قائلا: وفيما يتعلق بالدورة القادمة لمؤتمر أمناء الرسل التي ستنعقد بالتركيز على شخصية العلامة الشهيد سيد حسن نصر الله، أوصي بأن يتم توثيق جميع أعمال هذه الدورة، بما في ذلك الاجتماعات والمشاريع البحثية، مؤكدا على ما يستنتج مما بعد هذا المؤتمر، والنقطة الثانية أنّ المجتمع اليوم يسعى لتقديم النماذج، والعلامة الشهيد السيد حسن نصر الله يمكن أن يكون من النماذج المناسبة للمجتمع اليوم.

وأضاف الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع): تقام فعاليات متنوعة لإحياء ذكرى العلامة الشهيد نصر الله بعد استشهاد هذا الشهيد، وفي وقت تشييع جثمانه، وكذلك في ذكرى استشهاده في نقاط مختلفة من إيران والعالم، ويجب توثيق هذه الفعاليات، ويمكن لمؤتمر أمناء الرسل أن يولي اهتماما في هذا الخصوص، كما أقترح أن تنعقد ندوات متعددة افتراضية ولعدة أيام لإحياء ذكرى الشهيد نصر الله في مؤتمر أمناء الرسل، ويدعى المئات من الشخصيات في هذه الندوات ثم يقدموا كلماتهم لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة في شكل مقاطع فيديو حول الأبعاد المختلفة لشخصية هذا الشهيد.

وأكد آية الله رمضاني ضرورة إعداد أعمال مكتوبة ومصورة حول الشهيد نصر الله، وصرح: أطلب من مسؤولي مؤتمر أمناء الرسل أن يقوم بجمع جميع الكتب التي قدمت حول الشهيد نصر الله بمختلف اللغات، ومن ثم عرض هذه الأعمال في اليوم الذي ينعقد المؤتمر، كما يجب متابعة إعداد فيلم سينمائي وفيلم وثائقي حول هذا الشهيد. إن أصحاب الفن يفهمون لغة الجيل الشاب جيدا، وعليه يجب استخدام أدوات الفن والإعلام لنقل الرسالة حول الشهيد نصر الله إلى الجيل الشاب.

وفيما يتعلق بأنّ الشهيد نصر الله كان مجاهدا شيعيا يحظى بمقبولية بين مختلف الطوائف، قال سماحته: إنّ هذا الشهيد السعيد وقف أمام التهديد والإغراء والاستسلام، فكان العدو يخاف منه، فما إذا قدمنا الشهيد نصر الله بكل أبعاده للعالم، فسوف يرحبون بهذه الشخصية، كما أنّ هذا الشهيد كان يجسد أخلاق أهل البيت (ع)، وإذا قام أحد بدراسة أبعاد شخصية الشهيد نصر الله، فسيجده أنّه كان تابعا حقيقيا لأهل البيت (ع). كان الإمام موسى الصدر يؤكد أنّه يجب اليوم التعريف بالشيعة في العالم من خلال سلوك الشيعة.

