عمدة شيكاغو يدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ دعا عمدة شيكاغو، براندون جونسون، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق فيما وصفه بأزمة حقوق إنسان متفاقمة في الولايات المتحدة، حيث تُتجاهل حتى الالتزامات الدولية الأساسية.

وقال جونسون يوم الجمعة: "تسعى هذه الإدارة إلى التهرب من التدقيق في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، تمامًا كما سعت إلى التهرب من المساءلة عن أفعالها في مدن مثل مدينتي".

وحثّ الأمم المتحدة على تطبيق معايير المساءلة نفسها على الولايات المتحدة كما تطبقها على الدول الأخرى.

وصرح جونسون: "لا يمكننا فعل ذلك بمفردنا. لهذا السبب أدعو هذا المجلس إلى محاسبة الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة بنفس معايير المساءلة التي تُطبّق في أماكن أخرى من العالم. لا ينبغي لأي دولة أن تكون فوق القانون الدولي. حقوق الإنسان عالمية، وإلا فهي بلا معنى".

واستشهد جونسون بأمثلة على انتهاكات مزعومة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك نشر الحرس الوطني في المناطق الحضرية، وعسكرة قوات الشرطة، وتطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم. وجادل بأن هذه الإجراءات تُمثل انتكاسات خطيرة تستدعي التحقيق من قِبل مجلس الأمم المتحدة.