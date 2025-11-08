الفلبين تحتفل بيوم الشيخ كريم المخدوم تكريمًا للإيمان والتراث الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وصفت وزيرة الميزانية الفلبينية، أمينة بانغاندامان، يوم الجمعة، إحياء ذكرى يوم الشيخ كريم المخدوم بأنه احتفال بإيمان الأمة وتراثها وهويتها الثقافية.

وقالت بانغاندامان، وهي مسلمة من مينداناو: "نُكرّم الشيخ كريم المخدوم، الداعية العربي السوري الذي جلب الإسلام إلى أرضنا، وأرسى الأسس الأخلاقية والثقافية للأمة الفلبينية. الحمد لله على الإيمان الذي لا يزال يرشدنا ويوحدنا".

وأضافت أن وزارة الميزانية والإدارة لا تزال ملتزمة بدعم المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي، بما في ذلك ترميم مسجد ومجمع ضريح الشيخ كريم المخدوم في بلدة سيمونول.

وأكدت أن "الميزانية الوطنية لا تُخصص فقط لبناء البنية التحتية، بل أيضًا للحفاظ على الهوية، وتعزيز التفاهم المتبادل، والاحتفاء بالتنوع الثقافي للأمة".

أُعلن مسجد الشيخ كريم المخدوم في قرية توبيغ-إندانغان، المعروف بأنه أقدم مسجد وأول مركز تعليمي إسلامي في الفلبين، معلمًا تاريخيًا وطنيًا وكنزًا ثقافيًا وطنيًا من قِبل اللجنة التاريخية الوطنية والمتحف الوطني.

بموجب القانون الجمهوري رقم 10877، الصادر في 17 يوليو 2016، يُحتفل بيوم الشيخ كريم المخدوم سنويًا في 7 نوفمبر إحياءً لذكرى وصول المبشر العربي الذي أدخل الإسلام إلى الفلبين عام 1380 ميلاديًا.

يُشكل هذا الاحتفال جزءًا من البرنامج الوطني "تاريخ وتراث المسلمين الفلبينيين 2023-2030"، الذي يهدف إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيز الحضور الثقافي للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء البلاد.