وقفة تضامنية في أوكلاند النيوزيلندية تطالب بمقاطعة المنتجات الصهيونية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظمت شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في حي هندرسون غربي أوكلاند، كبرى مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية، أعقبتها مسيرة عبر شارع لينكولن الرئيسي بالحي، للمطالبة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.

ورفع المشاركون في الفعالية لافتات كُتب عليها: “لا تشتر سلعاً إسرائيلية… قاطع الأبارتهايد، قاطع إسرائيل”، و”غزة تحت القصف، لا تشتر من ماكدونالدز”، و”قاطعوا وعاقبوا إسرائيل، تحركوا ضد الاحتلال… شركة روكيت لاب تتربح من الإبادة والدمار”، و”الحرية لفلسطين”، و”كلنا واحد، الحرية لفلسطين”، و”كلنا نتحرك من أجل فلسطين”، و”الحرية لغزة الآن” و”الوحشية ينبغي أن تتوقف”.

كما علت هتافات المشاركين مرددين شعارات مثل: “من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر”، و”واحد: نحن الشعب، اثنان: لن نتوقف، ثلاثة: نحن عائدون في القريب العاجل، ستة: إسرائيل دولة إرهابية”، و”أنا راجع راجع، على أرض بلادي راجع، على يافا وغزة راجع، عالقدس وحيفا راجع، أنا والله راجع”، و”العقوبات الآن”، “ثمة حل واحد هو الثورة”، “التحرير التحرير، الانتفاضة الانتفاضة”.

وركزت كلمات المتحدثين على المنصة، وفي مقدمتهم الوزير السابق والنائب عن حزب العمال المعارض فيل تويفورد والأمين العام لشبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا نيل سكوت، على ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات المتواطئة في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين مثل شركة روكيت لاب، وعلى دعوة الحكومة النيوزيلندية لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها وانتهاكها للقانون الدولي.

كما شهدت المنصة كلمة للناشطتين النيوزيلنديتين من أصل سوداني فاطمة سنوسي ورغدة حسن اللتين تحدثتا عن المذابح التي يشهدها السودان حالياً على يد قوات الدعم السريع التي ترتكب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور “بتمويل من دولة الإمارات المستفيدة من الذهب السوداني الذي يدر عليها أرباحاً مليارية”، على حدّ قولهما.

ودعت سنوسي وحسن الحكومة النيوزيلندية للتراجع عن “اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها مؤخراً مع الإمارات، وإلا فستكون متواطئة في جرائم الحرب التي تمولها في السودان”، كما قالتا.

وبالتوازي مع كلمات المتحدثين على المنصة، شهدت المظاهرة حملة تبرعات للمنكوبين في غزة من خلال بيع أعلام فلسطين بأحجام مختلفة، وسترات وميداليات وملصقات تعبّر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.

من جهته، ذكر الرئيس المشارك لشبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا ماهر نزال، أن “تظاهرة اليوم تأتي ضمن الأنشط التي ننظمها أسبوعياً على مدار أكثر من عامين للتضامن مع فلسطين وإدانة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل هناك”.

بدوره، أشار عضو البرلمان النيوزيلندي عن حزب العمّال فيل تويفورد الذي سبق له تولي وزارات عدّة، من بينها الهجرة والنقل والتنمية الاقتصادية والحضرية والإسكان، إلى أن “حركة التضامن مع فلسطين تزداد قوةً يوماً بعد يوم، وتحظى بدعم غالبية النيوزيلنديين وجميع أحزاب المعارضة السياسية”.

وقال إن “المطلب الرئيسي الآن هو فرض عقوبات تجارية واقتصادية على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكرّرة للقانون الدولي، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني المستمرّ للأراضي الفلسطينية”.

