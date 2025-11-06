إيران تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل مجتبي فردوسي‌ بور، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، وفداً ماليزياً برئاسة محمد عزيز عبدالحميد، رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في المجالات الإنسانية والإسلامية.

وأعرب رئيس الوفد الماليزي عن تقديره لمواقف إيران الداعمة للشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، متمنياً أن يسود مزيد من الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي. كما رحّب بوقف إطلاق النار في القطاع، آملاً أن يُسهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية وتكثيف الجهود لإعادة الإعمار والإغاثة.

من جانبه، أشاد فردوسي‌ بور بمكانة ماليزيا المرموقة في العالم الإسلامي، وبالدور الفاعل الذي تضطلع به منظماتها الأهلية في العمل الخيري والإنساني، مؤكداً رغبة إيران في توسيع أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يُشار إلى أن المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية يضم أكثر من 200 منظمة غير حكومية، وقد تأسس عام 2016 بهدف دعم وتنسيق أنشطة الجمعيات الإسلامية الماليزية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتنمية الاجتماعية، كما شارك في العديد من المبادرات الدولية لدعم المجتمعات المسلمة المتضررة حول العالم.

