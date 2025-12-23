الحزب الحاكم في تركيا يحذر "قسد" من التعاون مع دولة الاحتلال الصهيونية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر تشليك، استمرار الجهود لتفكيك تنظيم حزب العمال الكردستاني بجميع فروعه، موجها تحذيرا حادا لقوات "قسد" بسبب تعاونها مع دولة الاحتلال الصهيونية.

وقال تشليك: "الهدف الأساسي هو تفكيك تنظيم 'بي كي كي' الإرهابي بجميع فروعه وامتداداته، بما فيها ما يسمى 'قسد' في سوريا، وكذلك تشكيلاته الأيديولوجية والمالية غير القانونية في أوروبا"، جاء ذلك في إطار تأكيده على استمرار الحملة الأمنية والسياسية التركية ضد التنظيم الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها كمنظمة إرهابية.

وأضاف المتحدث باسم الحزب الحاكم التركي، موضحا الرؤية الطويلة المدى: "علينا التركيز على أن يعيش التركي والكردي والعربي في رخاء وسلام داخل منطقة خالية من الإرهاب"، مشددا على أن مكافحة الإرهاب تخدم هدفا أوسع هو تحقيق الاستقرار والرفاه لجميع مكونات المنطقة.

وفي انتقاد حاد لتوجهات قوات سوريا الديمقراطية، قال تشليك: "كان ينبغي لقسد إحراز تقدم فيما يتعلق باتفاق 10 مارس، لكن السبب في سيرها بالاتجاه المعاكس هو انخداعها بوعود الإجرام الصهيوني. إنها تعتقد أنها قد تحقق مكاسب عبر التعاون مع الإجرام الصهيوني. هذا أمر خاطئ جدا".

ويشير "اتفاق 10 مارس" إلى وقف إطلاق النار استنادا إلى التفاهمات التي جرت في عام 2020 برعاية أمريكية بين "قسد" وتركيا، والتي تهدف إلى تخفيف التوترات في شمال شرق سوريا.

...............

انتهاء / 232