الرواية الثانية لحماس في ذكرى طوفان الأقصى: عامان من الصمود وإرادة التحرير

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ جاء الإصدار المنشور تحت عنوان: “روايتنا: طوفان الأقصى – عامان من الصمود وإرادة التحرير”، في إطار سعي الحركة لتقديم سرديتها السياسية والتاريخية للأحداث التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان صحفي، إن “طوفان الأقصى لم يكن حدثاً عسكرياً فحسب، بل شكّل لحظة ميلاد وعي حر، وانبعاث إرادة تحرر لا خداع فيها ولا تزييف”، مؤكدة أن ما تلا العملية من حرب وإبادة لم ينجح في كسر الشعب الفلسطيني أو محو ذاكرته.

وأضافت حماس أن الرواية الجديدة تأتي بعد “عامين من الإبادة والصمود، لتؤكد ثبات معادلة شعب لا يُمحى، ومقاومة باقية لا تُهزم، وذاكرة لا تُنسى”.

وشددت على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، “ليست حلماً، بل حق تكفله المواثيق الدولية واستحقاقاً تاريخياً وسياسياً”.

وتتضمن الرواية ثمانية فصول، يتناول أولها دوافع وسياقات عملية “طوفان الأقصى”، فيما يخصص الفصل الثاني الموسوم بـ”يوم العبور المجيد” لرواية حماس عن يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويتناول الفصل الثالث مسألة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر، مؤكداً أهمية كشف الحقائق، بينما يرصد الفصل الرابع مسار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. أما الفصل الخامس، فيتطرق إلى جهود حماس لوقف العدوان وخطة ترامب.

ويستعرض الفصل السادس “إنجازات طوفان الأقصى”، في حين يحمل الفصل السابع عنوان “لا يمكن عزل حماس”، ويتناول الفصل الثامن “أولويات المرحلة” المقبلة، سياسياً وميدانياً.

ويأتي نشر هذه الرواية في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، ومستقبل سلاح المقاومة، ودور حماس في المشهد الفلسطيني.

