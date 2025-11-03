رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية: واشنطن وتل أبيب تشعران بقلق بالغ إزاء الانتفاضات الجديدة في الولايات المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية إن التغيير الجيلي والانتفاضات الجديدة في الولايات المتحدة أثارت قلقًا بالغًا في واشنطن وتل أبيب بشأن المستقبل.

ووفقًا لمكتب العلاقات العامة في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، أدلى حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور بهذه التصريحات في منشور على موقع X.

وختم قائلاً: "حذر العديد من علماء الاجتماع والسياسيين في الولايات المتحدة حكامهم من احتمال ابتعاد الجيل الجديد في البلاد عن سياسات واشنطن وتل أبيب التوسعية والاحتلالية في النظام الدولي (وخاصة في منطقة غرب آسيا)".

فيما وُصف بأنه أكبر يوم احتجاجي في تاريخ البلاد، خرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع في ما يقرب من 3000 مدينة وبلدة في الولايات المتحدة في 18 أكتوبر/تشرين الأول ضد سياسات دونالد ترامب اليمينية. أدانوا ترامب، الذي قالوا إنه يتصرف كملك.

ومع ذلك، ضمت المظاهرات في الغالب سياسيين ديمقراطيين ومعلمين ومحامين وقدامى المحاربين وموظفين حكوميين مفصولين.

وكان من بين المتظاهرين أيضًا أطفال وجدات وطلاب ومتقاعدون. أعربوا عن غضبهم من مداهمات الهجرة، ونشر القوات الفيدرالية في المدن، وتسريح الموظفين الحكوميين، والتخفيضات الحادة في الميزانية، وتقليص حقوق التصويت، وإلغاء متطلبات اللقاحات، وإلغاء المعاهدات مع القبائل، بالإضافة إلى "مشروع قانون الجمال الكبير" الذي اقترحه ترامب، والذي قالوا إنه يُفيد فاحشي الثراء بينما يُفقر بقية البلاد.

شارك العديد من المتظاهرين في احتجاج مماثل في يونيو/حزيران، لكن عدد المتظاهرين ازداد.