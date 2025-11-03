إقامة مؤتمر نهج البلاغة السنوي في الجامعة الجعفرية بباكستان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تضمّنت الفعالية في الحوزة خطبًا ألقاها عدد من القادة الدينيين، مما أتاح للحضور فرصة التعمق في نهج البلاغة، وهو نص إسلامي أساسي يُنسب إلى الإمام علي. في الجلسة الأولى من المؤتمر، خاطب متحدثون بارزون من جميع أنحاء البلاد الحضور حول مواضيع تتعلق بنهج البلاغة.

ومن بين المشاركين البارزين: مولانا مقبول حسين علوي، راعي مركز الفكر الإسلامي من إنجلترا؛ والعلامة الشيخ أنور علي النجفي، ممثل المرجعيات الدينية من إسلام آباد؛ ومولانا أنيس الحسينين خان من إسلام آباد؛ ومولانا لياقت علي عوان؛ ومولانا سيد سعيد همداني؛ ومولانا إقبال حسين مقصود بوري؛ ومولانا سيد علي رضا نقفي من لاهور؛ وغيرهم من العلماء المرموقين.

اختُتمت الجلسة بحفل تسلّم فيه طلاب الجامعة الجعفرية المتخرجون عمائم من كبار الشخصيات الدينية، رمزًا لإنجازهم العلمي.

يُعقد المؤتمر أيضًا لتكريم مدير الجامعة الجعفرية في جند الراحل، السيد رضا عباس حمداني.

ويشارك فيه عشرات العلماء من مقاطعة أتوك والمناطق المحيطة بها لتكريم هذه الشخصية الجليلة.

وقد أشاد الحضور بالجهود التعليمية التي تبذلها الحوزة، وتعهدوا بدعم المبادرات المستقبلية، لا سيما في مجال تعزيز القرآن الكريم ونهج البلاغة.