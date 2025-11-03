رجل دين شيعي: أساس المقاومة أرساه الإمام الحسين(ع) في كربلاء / الحركة لا تضعف بالشهادة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال العلامة السيد نذير عباس تقوي، الأمين العام المساعد المركزي لمجلس علماء الشيعة في باكستان، إن نهج الإمام الحسين (عليه السلام) قد منح البشرية الشجاعة للوقوف في وجه الظلم، واليوم لا تزال روح كربلاء تُعزز حركات المقاومة حول العالم.

خلال زيارته الأخيرة لإيران، جال العلامة تقوي في عدة مدن، منها قم وأصفهان ومشهد.

وفي مشهد، زار مكتب مجلس وحدة المسلمين، وشارك في لقاء ودي مع علماء وأعضاء المجلس.

خلال اللقاء، عُقدت مناقشات وإحاطات إعلامية حول التأثير العالمي للثورة الإسلامية وحركات المقاومة المعاصرة.

وفي كلمته، قال العلامة تقوي إن الإمام الحسين (عليه السلام) هو من وضع أسس جميع حركات المقاومة في كربلاء.

وصرح قائلاً: "كربلاء هي المركز الذي استمدت منه البشرية الشجاعة والعزيمة والقوة للوقوف في وجه الطغيان والاستكبار. واليوم، أينما وجدت حركات الحرية والمقاومة، تبقى حياة الإمام الحسين (ع) وتضحياته روحها ونبراسها الهادي".