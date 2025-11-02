تحت شعار: "من نور فاطمة (عليها السلام) نضيء العالم"..فعاليات الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطلقت العتبة العباسية المقدسة فعاليات الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية بنسخته التاسعة في كربلاء المقدسة، تحت شعار: "من نور فاطمة (عليها السلام) نضيء العالم"، للعام الدراسي 2024-2025.

شهد الحفل مشاركة 5000 طالبة من 14 محافظة عراقية، إلى جانب 231 طالبة من سبع دول عربية وإسلامية هي: الكويت، سلطنة عمان، البحرين، السعودية، إيران، باكستان، ولبنان.

وقال نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد عباس موسى أحمد إن هذا الحفل الذي يقام "تحت ظلال قبة أبي الفضل العباس (عليه السلام)" يمثل مشهدًا من الفخر والإيمان، ويجسد رسالة العلم والعطاء، مضيفًا أن "العتبة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الانتماء الديني والوطني وترسيخ قيم المعرفة والإيمان".

وأوضح أن "تجمع الخريجات من مختلف المحافظات يشكل صورة رمزية لوحدة الشعب العراقي وتنوعه، حيث تلتقي جميع الألوان في لوحة واحدة عنوانها العلم والولاية والإخلاص"، مؤكداً أن الحفل يهدف إلى تخريج جيل يجمع بين العلم والوعي والمسؤولية.

وتضمنت فعاليات الفترة الصباحية أداء قسم التخرج عند مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ومسيرة بين العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إلى جانب فقرات متنوعة أخرى.

أما الفترة المسائية، فأقيمت في مجموعة العميد التربوية، وتضمنت إلقاء كلمات وقصائد، وعرضًا مسرحيًّا، وتكريم عدد من عوائل الشهداء تقديراً لتضحياتهم من أجل العراق.

ويأتي حفل تخرج دفعة "بنات الكفيل" ضمن جهود العتبة العباسية لتقديم الدعم المعنوي للطالبات المتخرجات، وتخليد لحظة انتقالهن من الحياة الجامعية إلى ميادين العمل والعطاء في رحاب أبي الفضل العباس (عليه السلام).

