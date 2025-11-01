مساجد قديمة في عاصمة المالديف جاهزة للاستبدال

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد شهيم علي سعيد أن حكومة المالديف ستبدأ قريبًا في استبدال عدد من المساجد التاريخية في العاصمة ماليه بأخرى جديدة.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء الماضي، قال شهيم إنه سيتم وضع حجر الأساس لمسجد م. بودوج يوم الأربعاء، ومن المتوقع اكتمال بنائه في غضون عامين.

وأضاف أن مسجد باروباري، الذي بدأ بناؤه أواخر العام الماضي، سيكتمل ويفتتح في ديسمبر.

كما كشف الوزير أن العمل في مسجد زيكورا سيبدأ في يناير، مشيرًا إلى أن الموقع قد تم تسليمه وأن مرحلة التصميم جارية.

وأضاف شهيم أنه سيتم هدم مسجد السلام في فيليمالي وإعادة بنائه كمسجد حديث، وأن المشروع قد مُنح بالفعل وهو في مرحلة التصميم. وأضاف أن بناء مسجد حديث في هولهومالي - المرحلة الأولى، في موقع المسجد المؤقت الحالي، على وشك الانتهاء. كتب شاهيم على مدونته: "من المتوقع أن تبلغ تكلفة جميع هذه المشاريع حوالي 200 مليون روفية مالديفية، وقد تم ترتيب رعاية جميعها".

وأضاف أنه عند اكتماله، سيكون مسجد هنفيرو العفيف الدين المسجد القديم الوحيد المتبقي في ماليه، والذي من المتوقع أيضًا إعادة بنائه العام المقبل.