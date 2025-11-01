68,858 شهيدًا و170,664 جريحا حصيلة الإبادة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم السبت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,858 شهيدًا 170,664 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار في (10 أكتوبر 2025) ارتفع إجمالي الشهداء إلى 226 وإجمالي الإصابات: 594 وإجمالي الانتشال: 499 شهيدا.

وأشارت إلى استلام 30 جثماناً لشهداء أفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم أمس بواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً.

ونبها إلى إضافة عدد 193 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 24/10/2025 الى 31/10/2025.

.......

انتهى/ 278