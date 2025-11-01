القسام تطالب بتوفير معدات وطواقم لانتشال جثامين أسرى الاحتلال بوقت متزامن

طالبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال جثث أسرى الاحتلال كافة في وقت متزامن.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت كتائب القسام، في تصريح صحفي، اليوم السبت، جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن في إطار إنهاء هذا الملف

وقالت الكتائب : قمنا بالأمس وفي إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث بعرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية لكن العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها، وقمنا بتسليمها لقطع الطريق على ادعاءات العدو.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لأسرى إسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الأسرى الـ11 المنتظر تسليم رفاتهم بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه.

........

انتهى/ 278