مسجد غلاسكو المركزي يدين التخريب العنصري باعتباره هجومًا على الوحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان أكبر مسجد في اسكتلندا عملاً تخريبياً بعد تشويه جداره بكتابات عنصرية، واصفاً إياه بأنه هجوم على روح الوحدة والتنوع في المدينة.

وصرح مسجد غلاسكو المركزي بأنه "منزعج بشدة" بعد اكتشاف عبارة "اسكتلندا أولاً" مكتوبة على أحد جدرانه الخارجية، وفقاً لصحيفة سكوتسمان.

ظهرت هذه الكتابة في وقت سابق من هذا الأسبوع على المبنى، الذي يُعد أول مسجد مُصمم خصيصاً لهذا الغرض في غلاسكو، ويُعتبر معلماً بارزاً للمجتمع الإسلامي في المدينة.

وفي بيان نُشر على إنستغرام مع صورة للضرر، قال ممثلو المسجد إنهم فخورون بدورهم في الحياة المدنية في غلاسكو، وسيواصلون العمل على جعل المدينة وجهةً ترحيبيةً لجميع الناس من جميع الخلفيات.

جاء في المنشور: "لقد شعرنا بحزن عميق عندما وجدنا كتابات جرافيتي على جدار المسجد اليوم. لطالما كان مسجد غلاسكو المركزي فخوراً بمكانته في المجتمع المدني هنا في غلاسكو. نقول "الناس يصنعون غلاسكو"، والمسلمون جزء لا يتجزأ من ذلك".

وأضاف البيان أن المسجد سلط الضوء على مساهمات المسلمين الاسكتلنديين في قطاعات الأعمال والسياسة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها، مؤكداً التزام المسجد "بإنارة المدينة" من خلال برامج مجتمعية تساعد الفئات الضعيفة.

كما شدد المسجد على أن أعمال التخريب هذه "لا تمثل قيم غلاسكو أو اسكتلندا"، مضيفاً أن دفء المدينة وتنوعها وروح الجماعة المعروفة بها "ستبقى دائماً".

تأسس مسجد غلاسكو المركزي في أوائل الثمانينيات، وهو أحد أبرز المؤسسات الإسلامية في اسكتلندا، ويستضيف بانتظام فعاليات دينية تهدف إلى تعزيز التفاهم بين المجتمعات.