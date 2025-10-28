احتجاج جماهيري ضد الهجوم على مولانا كلبه جواد / التأكيد على حماية الوقف وتعزيز الوحدة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نُظِّمَت الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالاحتلال غير القانوني لممتلكات الأوقاف والاعتداء على مولانا كلبه جواد. وانضمَّ إليها أشخاصٌ من جميع الأديان والخلفيات، مُظهِرين الوحدة والتضامن.

وشهدَ الحدثُ مثالاً جليلاً على الوحدة بين الهندوس والمسلمين، وبين الشيعة والسنة. ولقيَ مَن حاولوا إثارة الكراهية والانقسام الديني رداً قوياً من الناس.

وأدان المشاركون هجومَ مافيات الأراضي وأنشطة البناء غير القانونية على ممتلكات الأوقاف، وطالبوا بالقبض الفوري على المسؤولين عن الاعتداء على مولانا كلبه جواد.

في كلمته خلال الاحتجاج، شدد الباحث السني مولانا أكرم الندوي على أهمية الوحدة الإسلامية، قائلاً إن على المجتمع أن يدرك خطورة الوضع ويعزز قيادته.

وقال: "هذا ليس وقت الانقسام، بل وقت الوحدة". وحثّ الحكومة على مراعاة مطالب مولانا كلبه جواد نقفي، وضمان إرسال المهاجمين إلى السجن دون تأخير.

وأضاف أن من كانوا سبباً في الفرقة بين الشيعة والسنة قد ضعفوا الآن، و"علينا أن نسمي أنفسنا محمديين، لا شيعة أو سنة". وأشاد بالنموذج الإيراني للوحدة الإسلامية، قائلاً إنه كما قدّمت إيران نفسها للعالم على أنها ملة النبي محمد (أمة النبي محمد) ووقفت في وجه القوى المعادية للإسلام، فعلى المسلمين في الهند أن يتعلموا من ذلك. وأعلن: "نحن نقف مع مولانا في هذه المعركة من أجل العدالة، ولن نتركه وحيداً أبداً".

قال الحاج شعيب علي، رئيس مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند (AIMIM)، إنه يجب على المسلمين وضع خلافاتهم جانبًا والوقوف صفًا واحدًا، فهذه هي الحاجة الماسة.

وأكد أن زعيم المجلس، أسد الدين عويسي، يدعم مولانا كلبه جواد دعمًا كاملًا في حملته لحماية ممتلكات الأوقاف، وهو مستعد للتوجه إلى لكناو عند الحاجة.

وأضاف الحاج شعيب: "ممتلكات الأوقاف أمانة في أعناقنا، ولا يمكننا أن نشاهدها تُدمر".

وأكد على ضرورة توعية المجتمع سياسيًا ليتمكن من مقاومة من يسنون قوانين ضد المسلمين في البرلمان بفعالية.

وأكد الشيخ طاهر علي صديقي، عضو مجلس اتحاد المسلمين، أن الدستور يكفل للمسلمين الحق في حماية ممتلكاتهم الوقفية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يحاول إساءة استخدامها.

وأضاف أن الظلم الواقع على المسلمين قد ازداد في ظل الحكومة الحالية، وبالتالي، فإن الوحدة ضرورية. وطالب بالقبض على من اعتدوا على مولانا بموجب أحكام قانونية صارمة.