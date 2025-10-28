العتبة العباسية المقدسة تستقبل وفداً من رؤساء الجامعات التكنولوجية الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ جاء ذلك خلال زيارة الوفد للعتبة العباسية المقدسة ولقائه بعضوي مجلس إدارتها، الدكتور عباس الدده الموسوي والدكتور أفضل الشامي.

وقال الدكتور عباس الدده الموسوي، عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة ورئيس هيئة التعليم العالي فيها: "استقبلنا وفدًا من خمس جامعات تكنولوجية إيرانية، وهي (جامعة أمير كبير، وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة شريف التكنولوجية، وجامعة أصفهان التكنولوجية، وجامعة ك. ن. طوسي التكنولوجية)، بحضور الجامعة المضيفة، جامعة الفرات الأوسط التقنية".

وأضاف أن اللقاء تضمن عرضًا موجزًا ​​للمشاريع التعليمية والتربوية الرائدة في العتبة العباسية المقدسة، إلى جانب المشاريع التطبيقية التي تُسهم في تعزيز مسار التنمية المستدامة.

تحرص العتبة العباسية المقدسة على استقبال الوفود من داخل العراق وخارجه، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التعريف ببرامجها ومشاريعها المتنوعة التي تعكس رسالتها في خدمة المجتمع.