مشاركة واسعة في محفل قرآني أول برعاية أمانة مسجد الكوفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ برعاية أمانة مسجد الكوفة المعظَّم، أقام دار القرآن الكريم عصر المحفلَ القرآنيَّ الأول على أروقة مسجد الحنّانة، وذلك بحضور نائب أمين مسجد الكوفة المعظَّم المهندس كرار مبارك، والمعاون الثقافي لأمين المسجد ذو الفقار الحيدري، وعددٍ من رؤساء الأقسام والشخصيات الدينية والقرآنية، وبمشاركةٍ مميزة لأبناء دورات السفير القرآنية، في أجواءٍ إيمانية ازدانَتْ بتلاواتٍ مباركة ومشاركةٍ جماهيرية لافتة.

واستُهِلَّ المحفل بتلاوة قرآنية عطرة بصوت القارئ الحاج علاء الصادقي، أعقبها إلقاء كلمة الأمانة التي أكد فيها المعاون الثقافي لأمين مسجد الكوفة أنَّ الاهتمام بالمشروع القرآني هو “مسارٌ أصيل تتبناه الأمانة لإعداد جيلٍ يتخلق بأخلاق القرآن ويجيد تلاوته وفهم رسالته”، مشيرًا إلى أن مسجد الحنّانة سيكون محطةً مركزية في الأنشطة القرآنية القادمة ضمن رؤية أوسع تُعنى بالتلاوة والحفظ والتربية الروحية.

بعد ذلك ألقى السيد وليد الذبحاوي كلمة دار القرآن الكريم، ليُفسِحَ البرنامجُ المجالَ لعددٍ من المشاركات القرآنية، كان من بينها فقرة لقارئٍ من معهد القرآن الكريم في الديوانية التابع للعتبة العباسية المقدسة، بالإضافة إلى مشاركاتٍ لطلبة دورات السفير القرآنية في فقرتي التلاوة والحفظ.

وفي ختام المحفل، جرى تكريم الطلبة المتميزين من دورات السفير، تثمينًا لجهودهم وتفاعلهم، وتحفيزًا لهم على مواصلة المسيرة القرآنية علمًا وعملًا.

وأكد القائمون أن هذا المحفل يأتي امتدادًا لمشروع السفير القرآني الذي تعمل الأمانة على ترسيخه وإسناده، بما يسهم في نشر الثقافة القرآنية في المجتمع وإعداد الطاقات الشابة القادرة على حمل رسالة الكتاب العزيز أخلاقًا وأداءً وخدمةً للمجتمع.

