شيخ الأزهر يحذر.. ويكشف عن عمل جديد مع الفاتيكان بالذكاء الاصطناعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أوضح أن إغفال الحضارة المعاصرة للقيم الأخلاقية تسبب في الحروب، الفقر، التفاوت العالمي، وتآكل مؤسسة الأسرة.

ولفت إلى أن غياب العدل حوّل النظام الدولي إلى أداة للهيمنة، حيث يُبرر الظلم باسم القانون، ويُسكت الضمير باسم المصالح.

وأعرب عن تقديره للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام، وأن "لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

كما دعا إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة، لا لتعميق الفجوة الأخلاقية، وكشف أن الأزهر والفاتيكان يعملان على إكمال "ميثاق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" الذي بدأه مع البابا فرنسيس.

واختتم كلمته محذرًا: "العالم لن ينهض إلا إذا آمن أن العدالة هي القانون الأعلى للحياة، والسلام ثمرتها الطبيعية".