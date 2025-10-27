المتحف الوطني في كوريا الجنوبية يفتتح أول معرض دائم للتاريخ والثقافة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن المتحف الوطني الكوري عن افتتاح معرض دائم جديد مُخصص للتاريخ والثقافة الإسلامية الشهر المقبل، مُتيحًا للزوار فرصة استكشاف إحدى أكثر الحضارات تأثيرًا في العالم.

ووفقًا للتقارير، سيُفتتح المعرض، المُنظم بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي في قطر، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني في الطابق الثالث من قسم "الفن العالمي" بالمتحف في سيول.

وهذه هي المرة الأولى التي يُخصص فيها المتحف الوطني الكوري مساحة دائمة لعرض القطع الأثرية والتراث الثقافي للحضارة الإسلامية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الثراء التاريخي والفني والفكري للعالم الإسلامي، وتعزيز التفاهم بين الثقافات.