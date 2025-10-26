إقامة ندوتين قرآنيتين في بغداد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصل دار القرآن الكريم التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلويّة المقدّسة تنفيذ برنامجها الخاصّ بالندوات القرآنية في مختلف المحافظات العراقية ، إذ أقامت الدار بالتعاون مع اتحاد القرآنيين في العاصمة بغداد ندوتين قرآنيتين بمشاركة نخبة من المتخصصين في الدراسات القرآنية.

وقال مسؤول دار القرآن الكريم الخادم علاء محسن: "إنَّ البرنامج يهدف إلى نشر الثقافة القرآنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم التدبر في القرآن الكريم وأثرها في بناء الفرد والمجتمع، فضلًا عن تسليط الضوء على دور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم القرآنية الأصيلة".

من جانبه أوضح المحاضر الخادم الدكتور أحمد النجفي: "أنَّ الندوة الأولى تناولت تعريف المصحف المنسوب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وخصائصَه، بينما ركزت الندوة الثانية على سلامة النصّ القرآني من التحريف، مستعرضة أدلة علميةً تؤكد ثبوت النص القرآني، من بينها نتائجُ فحوصاتٍ أُجريت على مصاحفَ تعود إلى القرن الأول الهجري في مختبراتٍ أوروبيةٍ متخصصة".

وشهدت الندوتان تفاعلًا من الحضور ومداخلاتٍ أثرت النقاش، في إطار الجهود المستمرة للعتبة العلويّة المقدّسة لنشر المفاهيم القرآنية الأصيلة وتعزيز روح التدبّر بين أفراد المجتمع.

يُذكَر أنَّ العتبة العلويّة المقدّسة أقامت برنامج الندوات القرآنية في أربع عشرة محافظةً عراقية، شملت محافظات: نينوى، كركوك، البصرة، ديالى، ذي قار، صلاح الدين، بغداد، واسط، الديوانية، والمثنى، وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة الحوزة العلمية وقرّاء القرآن الكريم.

