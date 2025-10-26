العتبة العباسية تشارك في المعرض الدولي الثالث للبلديات والتخطيط الحضري في النجف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شاركت شركة براق القمة لتجميع وتصنيع الشاحنات والحافلات والشاسيهات، التابعة للعتبة العباسية المقدسة، في المعرض الدولي الثالث للبلديات وتخطيط المدن المقام على أرض معرض النجف الأشرف الدولي.

وصرح رئيس قسم التسويق والمبيعات في الشركة، المهندس مرتضى صباح، قائلاً: "تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة مشاركات الشركة المحلية، بهدف عرض منتجاتها من الشاحنات الثقيلة والخفيفة، وإبراز كفاءتها وجودتها التي تضاهي مثيلاتها، والتي جُمعت بالكامل بأيدٍ عراقية".

وأضاف: "تُجسّد هذه المشاركة دور العتبة المقدسة في دعم المنتج الوطني وتشجيع الصناعات المحلية من خلال عرض نماذج صناعية وطنية متطورة تُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي".

تتخصص شركة براق القمة في تجميع وتصنيع الشاحنات والحافلات والشاسيهات وفق معايير عالمية ومنتجات عالية الجودة، بالاعتماد على كوادر هندسية وفنية عراقية مؤهلة.

وتهدف الشركة إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.