حركة أمل تشيد بحجة الإسلام باقرزاده في ختام مهمته الثقافية في لبنان/الشيخ حسن عبدالله: التعاون الثقافي مع إيران سيستمر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كرمت حركة أمل السيد كميل باقرزاده، المستشار الثقافي السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال حفل بمناسبة انتهاء مهمة حجة الإسلام والمسلمين. وحضر الحفل القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان توفيق صمدي، والمستشار الثقافي الجديد لإيران في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي، ومدير ممثلية المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) في لبنان محسن نخعي، والسفير اللبناني في إيران أحمد سويدان، ومجموعة من الشخصيات السياسية والدينية منهم حسن الشريفة، وبسام العوي، وربيع قبيسي، وجميل حايك، ومصطفى فوعاني، وخليل حمدان، وعلي حايك.

وفي كلمته خلال الحفل، قال الشيخ حسن عبدالله، المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل اللبنانية: "إن التعاون الثقافي الذي بدأ في عهد حجة الإسلام والمسلمين السيد كميل باقر زاده سيستمر مع المستشار الجديد". وأكد أن علاقة حركة أمل بالمجلس الثقافي الإيراني تتجاوز العلاقات السياسية، ولها جذور دينية وروحية تمتد من الإمام الرضا (ع) والإمام موسى الصدر حتی الإمام الخميني (رض).

كما أدان الهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياها بالهجوم على النظام العالمي، معربًا عن ثقته بأن إيران، بقيادة آية الله خامنئي، ستتجاوز جميع التحديات.

وأشار إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات الأخيرة من قبل الكيان الصهيوني، ودعا إلى التضامن الداخلي وتجنب الخلافات السياسية.

كما أعرب حجة الإسلام باقرزاده عن تقديره لحركة أمل، معتبرا إياها تجسيدا للآية الكريمة "أصولها ثابتة وفرعها في السماء"، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تصر على تعزيز العلاقات التاريخية مع حركة أمل. وأشار إلى اللقاء مع عائلات شهداء حركة أمل والتعاون الأكاديمي كأمثلة على هذه العلاقات، وأعرب عن تقديره لدعم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة.

وأخيرًا، كرّم الدكتور مصطفى فوعاني، رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل، حجة الإسلام باقر زاده بتقديم لوح تقديري له.