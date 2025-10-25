الشرطة تحقق في تهديد إلكتروني ضد مسجد في نيوزيلندا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تحقق الشرطة حاليًا في تهديد بوجود قنبلة ضد مسجد كيلبيرني في ويلينغتون، نيوزيلندا، والذي ورد يوم الخميس.كإجراء احترازي، علّق المسجد جميع أنشطته ريثما تُجري السلطات تحقيقاتها.

ووفقًا لمركز ويلينغتون الإسلامي، نُشر التهديد عبر الإنترنت، وتضمّن العنوان الدقيق لمسجد كيلبيرني. وأكدت الشرطة للجمهور أن الوضع تحت السيطرة، وأنها تعمل بنشاط على تتبّع مصدر التهديد. وقد أُبلغت جميع المساجد والمراكز الإسلامية الأخرى في ويلينغتون بالحادث.

وصرح عبد الرزاق، رئيس قسم الدعوة في اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا (FIANZ)، لصحيفة هيرالد أن مسجد كيلبيرني يتلقى تهديدات بشكل منتظم. وأشار إلى أن مثل هذه التهديدات قد حدثت من قبل، وأن الشرطة استجابت لها بجدية في كل حالة.

وأشاد رزاق باستجابة الشرطة، مُشيرًا إلى زيادة الدوريات حول المسجد، وأن مسؤولًا كبيرًا في الشرطة يُشرف على القضية. أكد نور الدين عبد الرحمن، عضو مجلس مدينة ويلينغتون عن الدائرة الجنوبية، تلقيه رسالة بريد إلكتروني من مؤسسة FIANZ بشأن التهديد. وأضاف أنه يجري اتخاذ الاحتياطات اللازمة.