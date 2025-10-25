استهداف المسلمين الهنود؛ زعيم الأقلية المسلمة يطالب بحظر تصويت خريجي المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في خطوة أثارت قلق الجالية المسلمة في الهند، دعا جمال صديقي، الرئيس الوطني لحزب بهاراتيا جاناتا، حزب الأقلية، إلى منع حاملي شهادات "كامل" و"فاضل" من التصويت في انتخابات المجلس التشريعي لولاية أوتار براديش المقبلة.

وكتب صديقي إلى رئيس الوزراء، يوغي أديتياناث، يحثه على ضمان عدم إدراج حاملي هذه الشهادات الصادرة عن المدارس الدينية في قائمة الناخبين، مشيرًا إلى حكم المحكمة العليا الأخير الذي أعلن عدم دستورية برامج "كامل" (البكالوريوس) و"فاضل" (الدراسات العليا). وفي حديثه للصحفيين، قال صديقي: "في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أيدت المحكمة العليا قانون مجلس التعليم في المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش لعام 2024، لكنها أعلنت بوضوح أن أحكامه المتعلقة بالتعليم العالي، بما في ذلك شهادات "كامل" و"فاضل"، غير دستورية.

إن اعتبار هذه الشهادات صالحة للتصويت يُعد انتهاكًا لأمر المحكمة".

ينبع هذا الجدل من قرار المحكمة العليا عام ٢٠٢٤ بحظر شهادتي كاميل وفاضل، حيث قضت المحكمة بعدم جواز منح مؤهلات الدراسات العليا في المدارس الدينية دون وجود أعضاء هيئة تدريس مؤهلين من خريجي الهندسة والتكنولوجيا أو الدكتوراه.

ورغم ذلك، كانت الحكومة قد اعترفت سابقًا بهذه الشهادات على أنها معادلة للمؤهلات الجامعية، مما يسمح لحامليها بالوظائف الحكومية والمشاركة في الانتخابات.

بموجب قانون المجلس التشريعي لولاية أوتار براديش لعام ١٩٦١، المادة ٦(٣)، يجب على المرشحين في الدوائر الانتخابية للخريجين الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها للتأهل كناخبين.

في السابق، كان خريجو كامل وفاضل يُعتبرون مؤهلين، لكن قرار المحكمة العليا ألقى الآن بظلال من الشك على هذا الأمر.

وجادل جمال صديقي قائلاً: "إن الاعتراف بشهادتي كامل وفاضل لأغراض التصويت يُقوّض نزاهة الانتخابات، لأن هذه الدورات الدراسية في المدارس الدينية لا تفي بمعايير التعليم الجامعي الحديث.

يجب إيقاف هذا على الفور". ومع ذلك، انتقد العديد من الخبراء السياسيين والقادة المسلمين موقف صديقي.

وصرح عالمجير عالم، القيادي البارز في حزب ساماجوادي، قائلاً: "من الواضح أن هذه حالة من السياسة الرخيصة. ويخشى صديقي من أن خريجي المدارس الدينية قد لا يدعمون مرشحي حزب بهاراتيا جاناتا في انتخابات المجلس التشريعي.

إن استهداف المسلمين الهنود بهذه الطريقة أمرٌ جائرٌ ومثيرٌ للانقسام".

ويشير خبراء قانونيون أيضًا إلى أن أمر المحكمة العليا لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد 5 نوفمبر 2025. وحتى ذلك التاريخ، لا يمكن إبطال شهادتي كاميل وفاضل رسميًا، مما يعني أن حامليهما يحتفظون بحقوقهم كناخبين.

أعرب أفراد المجتمع المسلم المحلي عن قلقهم إزاء مطلب صديقي.

وقال معلم في مدرسة دينية من لكناو، طلب عدم الكشف عن هويته: "يبدو الأمر وكأنه هجوم على نظام التعليم في مجتمعنا. لقد ساهم خريجو كاميل وفاضل في المجتمع، وحرمانهم من حق التصويت أمر خاطئ".

أثارت هذه القضية جدلاً أوسع حول تمثيل المسلمين الهنود في السياسة الانتخابية ودور التعليم في المدارس الدينية في النظام الحديث.

ويجادل المدافعون عن حقوقهم بأن مثل هذه الإجراءات التمييزية قد تُنفر مجتمعًا واجه تاريخيًا تحديات في الوصول إلى المشاركة السياسية العادلة.

مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل الناخبين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، يقول المراقبون السياسيون إن مطلب استبعاد خريجي كاميل وفاضل قد يؤثر على نتائج الانتخابات ويزيد من استقطاب المشاعر الطائفية في ولاية أوتار براديش.