قسم مقام الإمام المهدي(ع) للعتبة العباسية المقدسة ينفذ أعمال صيانة مصابيح الإضاءة على أبواب العتبة المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أجرى قسم مقام الإمام المهدي (عج)، التابع للعتبة العباسية المقدسة، أعمال صيانة شاملة لمصابيح إنارة أبواب المقام الشريف.

وقال رئيس الوحدة الكهربائية في قسم الصيانة العامة، الأستاذ حسين جاسم: "باشرت فرقنا أعمال صيانة مصابيح أبواب المقام الشريف"، مشيرًا إلى أن "عمليات الصيانة نُفذت على مرحلتين، صباحية ومسائية، لضمان إنجاز الأعمال بسرعة ويسر بما يصب في مصلحة الزائرين".

وأضاف أن "المرحلة الأولى شملت إزالة المصابيح القديمة من الأبواب، بينما شملت المرحلة الثانية استبدال المصابيح التالفة بأخرى جديدة تتميز بالكفاءة والجودة العالية".

ويُجري قسم العتبة عمليات صيانة الإنارة واستبدال المصابيح بشكل دوري على مدار العام لضمان استمرارية الأداء الأمثل لمنظومة الإنارة في واجهة المقام.