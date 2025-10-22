دعم الحوزة العلمية یمهد في الحقيقة لظهور الإمام المهدي (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ نظمت حوزة الإمام الهادي العلمية في نرخة، أوري، لقاءً دينيًا وتربويًا وحضر الفعالية حشد كبير من الأساتذة وطلاب الحوزة وأبناء المنطقة.

افتتح اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها مدائح في حق النبي محمد (ص) وأهل البيت (ع)، مما أضفى أجواءً روحانية على الفعالية. خلال البرنامج، سلّط المتحدثون الضوء على أهمية التربية الدينية، والنمو الأخلاقي، والمسؤوليات الأكاديمية والاجتماعية لطلاب الحوزة.

تناول أساتذة حوزة الإمام الهادي موضوع "فهم الإمام المهدي (ع)،" مؤكدين على أهمية تطبيق معارفهم عمليًا، ونشر رسالة الإسلام بفعالية في المجتمع، وجعل معرفة إمام عصرنا محورًا أساسيًا في حياتهم.

وأكد المتحدثون أن حوزة الإمام الهادي العلمية أصبحت الآن مركزًا حيويًا للمعرفة والإيمان والوعي الروحي. هذا مكانٌ يُرعى فيه طلاب العلوم الدينية، ويزداد فيه وعي الناس، ويزداد فيه حب أهل البيت (ع) وتقديرهم.