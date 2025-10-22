رجل دين شيعي باكستاني: الدفاع عن فلسطين عبادة، وليس مجرد سياسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال العلامة سيد باقر عباس زيدي إن إسرائيل هي الدولة الأكثر انتهاكًا للاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتاريخها حافل بالخداع والتلاعب والقمع.

لذلك، قد يكون اتفاق وقف إطلاق النار الحالي خدعة سياسية أو استراتيجية مؤقتة من إسرائيل لتضليل الرأي العام العالمي.

وأكد أن الدول الضامنة لهذا الاتفاق تتحمل مسؤولية ضمان احترام إسرائيل له وحماية الحقوق الإنسانية والوطنية الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة نسيان قضية فلسطين العالقة أو وقف نضالنا.

إن حرية فلسطين والقدس مسألة إيمان وشرف وكرامة للأمة الإسلامية.

وقال إنه ما دام الشعب الفلسطيني لم يُمنح حقه المشروع في تقرير مصيره ودولته المستقلة، فمن واجب كل مسلم واعٍ مواصلة هذا النضال.

لقد أصبحت دولة إسرائيل رمزًا للقمع والإبادة الجماعية والوحشية.

الآن هو الوقت المناسب لإيقاظ ضمير العالم. يجب على أولئك الذين يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان أن يتقدموا لمداواة جراح الشعب المضطهد في غزة وفلسطين، بدلاً من تقديم المزيد من الدعم للظالم.

ودعا الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. واختتم كلمته قائلاً إن الدفاع عن فلسطين ليس مجرد عمل سياسي، بل هو فعل إيمان وإخلاص. وعلى الأمة الإسلامية أن تتحد، وتنصر المظلومين، وتتمسك بموقف سلمي وحازم ضد قوى الاستبداد.