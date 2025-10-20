الدفاع المدني في غزة: نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ذكر متحدث جهاز الدفاع المدني أن عملية انتشال الجثامين معقدة للغاية وتتطلب تدخل العديد من الجهات المختصة، مؤكدا أن الطواقم الميدانية تواجه صعوبات هائلة في الوصول إلى أماكن الشهداء.

وأوضح أن عملية استخراجهم تحتاج إلى معدات وآليات ثقيلة، وهو ما يفتقر إليه الدفاع المدني منذ اندلاع الحرب. وأضاف أنه رغم وقف إطلاق النار، لم يحدث أي تغيير في الوضع الميداني، ولا تزال الإمكانيات المحدودة تحول دون إتمام عمليات البحث والإنقاذ بشكل فعال.

وأشار إلى أن لدى الدفاع المدني قائمة طويلة تضم أسماء الشهداء الذين لا يزالون تحت الأنقاض، مبينا أن الجهاز يتلقى يوميا مناشدات مؤلمة من العائلات في غزة تسأل عن مصير ذويها المفقودين منذ شهور.

وأوضح المتحدث أن مدينة غزة وحدها تضم ما يقرب من أربعة آلاف شهيد تحت الأنقاض، باستثناء أحياء تل الهوى والزيتون، حيث لم تتمكن الطواقم من الوصول إليها حتى الآن بسبب حجم الدمار الكبير وخطورة العمل في تلك المناطق.