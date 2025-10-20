الأزهر يحذر من الإسلاموفوبيا التي يقودها الذكاء الاصطناعي في فيديو انتخابي هندي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيرًا من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي للتحريض على الكراهية ضد المسلمين في الهند.

جاء هذا البيان في أعقاب مخاوف بشأن فيديو تداوله حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) في ولاية آسام، والذي يزعم المرصد أنه استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى انتخابي معادٍ للإسلام.

نُشر الفيديو على حساب الحزب الرسمي X (المعروف سابقًا باسم تويتر) في 15 سبتمبر/أيلول 2025. ووفقًا للمرصد، يُصوّر الفيديو المسلمين على أنهم "تهديد ديموغرافي" وينشر خطابات خطيرة تهدف إلى إثارة الخوف والكراهية في المجتمع.

وأضاف أن هذا المحتوى يمثل "شكلًا صارخًا من الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية الذي يتعارض مع القيم الإنسانية والدستور القائم على المواطنة والعدالة".

كما حذّر المرصد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي لفبركة الدعاية السياسية "يُشكّل سابقة خطيرة للحملات الانتخابية ويُشكّل مخاطر جسيمة على السلم الأهلي والتعايش الديني".

دعا الأزهر لجنة الانتخابات الهندية إلى التحقيق العاجل في قانونية الفيديو.

كما حثّ السلطات على وضع لوائح رقمية صارمة تُنظّم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية، وتعزيز الرقابة على المنصات الإلكترونية للحدّ من انتشار خطاب الكراهية.