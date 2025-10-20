رجل دين شيعي باكستاني: صوت الأمة الإسلامية في قضية فلسطين يجب أن يظل ثابتًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد رئيس مجلس علماء أهل البيت (ع) في باكستان، حجة الإسلام سيد حسنين عباس جرديزي، أن صوت الأمة الإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم يجب أن يظل قويًا لا يتزعزع.

وفي معرض حديثه عن وقف إطلاق النار الأخير بين الكيان الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية، أكد جرديزي أن الهدنة لا تعني نهاية النضال ولا تراجع القضية الفلسطينية.

وحذر من سجل الكيان الصهيوني المخادع في التعاملات الدولية، قائلاً: "لإسرائيل تاريخ طويل في انتهاك المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة. فوجودها قائم على الخداع والعنف ونكث الوعود".

ووصف جرديزي وقف إطلاق النار الأخير بأنه مناورة سياسية أخرى محتملة تهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي.

وأكد رجل الدين الكبير على واجب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، داعيًا إياها إلى ضمان التزام الكيان الصهيوني بالاتفاق والتمسك بالحقوق الإنسانية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكد غارديزي أن وقف إطلاق النار لا ينبغي أن يؤدي إلى التراخي أو إهمال القضية الفلسطينية، مؤكداً أن تحرير فلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك هما قضيتان إيمانيتان وعقيدة وكرامة للعالم الإسلامي أجمع.

وقال: "ما دام الشعب الفلسطيني محرومًا من حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة، فإن النضال ضد الاحتلال والقمع سيستمر".

وأدان غارديزي فظائع النظام الصهيوني، ووصف إسرائيل بأنها "رمز للاستبداد والإبادة الجماعية والهمجية"، ودعا المجتمع الدولي إلى إيقاظ ضميره.

وحث الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان على الكف عن دعم الظالمين، وتقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني المعذب.