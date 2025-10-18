الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيلي لإلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا من دولة الاحتلال الصهيونية بإلغاء مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت القناة أن الجنائية الدولية رفضت أيضا طلبا بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويأتي الطلب الإسرائيلي بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يعكس محاولة تل أبيب استثمار توقف القتال للإفلات من تبعات الإبادة التي ارتكبتها قواتها في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت دولة الاحتلال الصهيونية حرب إبادة على غزة استمرت عامين، وأدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتشريد السكان وتجويعهم.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

