حماس: مجزرة الاحتلال بحي الزيتون انتهاك صارخ لوقف النار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة السبت، إن المجزرة الصهيونية بحق عائلة شعبان بحي الزيتون شرقي مدينة غزة انتهاك صارخ للالتزامات كافة التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بما يؤكد عدوانية الاحتلال.

وأضافت حماس، في تصريح له، أن المجزرة تأتي في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث يواصل تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا.

وتابعت أنّ “هذه الجريمة المروّعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية”.

ودعت الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر.

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم:

– نؤكد التزامنا الكامل بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وسيتم تسليم جثة أسير إسرائيلي آخر مساء اليوم، ونحن مستمرون في العمل على إنجاز كامل مسار التبادل.

– نطالب جميع الأطراف بالضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف خروقاته المستمرة، بما في… pic.twitter.com/wUwWc3VSQO

وحثت حركة حماس المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية.

ومساء اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدًا من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

