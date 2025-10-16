وفد من دولة تركيا يزور على المعالم التاريخية للعتبة العلوية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل قسم العلاقات العامّة في العتبة العلويّة المقدّسة وفدًا من دولة تركيا ضمَّ عددًا من الأكاديميين والتدريسيين، وذلك ضمن برنامج الاستضافة الدائم الذي تنظمه العتبة المقدسة لتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي مع الجهات الخارجية.

وفي هذا السياق، أوضح الخادم كرار شاكر، مسؤول شعبة العلاقات الداخلية في العتبة المقدسة، للمركز الخبري قائلًا : "إنَّ الوفد اطّلع خلال جولته على المعالم التاريخية والعمرانية للعتبة المقدّسة ، كما زار مكتبة الروضة الحيدرية وتعرّف على أقسامها والخدمات العلمية التي تقدمها للباحثين والطلبة والقراء على حد سواء".

تعزيز التواصل الثقافي

وأوضح شاكر قائلًا : "إنَّ العتبة العلويّة المقدّسة تستضيف باستمرار مثل هذه الوفود، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى توطيد التواصل بين العتبة المقدّسة والهيئات الأكاديمية والثقافية داخل العراق وخارجه"، مشيرًا إلى أنّ الأقسام المعنية تتولى استقبال الضيوف وتقديم الضيافة المناسبة التي تليق بالمكان وصاحب المقام الشريف، فضلًا عن تنظيم جولات تعريفية لإطلاعهم على الإرث الديني والعمراني للعتبة المقدسة.

إشادة بالخدمات

من جانبه، أشاد مسؤول الوفد، الشيخ إبراهيم شرعن من علماء جعفرية إسطنبول، بمستوى الخدمات التي تقدمها العتبة العلوية المقدسة للزائرين، قائلًا: "وجدنا اهتمامًا كبيرًا من القائمين على خدمة الزائرين، إذ يقدمون خدماتهم لجميع الزائرين من مختلف الطوائف والجنسيات بروح من التفاني والإخلاص، وقد شعرت خلال زيارتي بحالة من السكينة والطمأنينة لم أشعر بها من قبل، وهو دليل على مقام الأبوة لأمير المؤمنين (عليه السلام)، فهو الأب لكل أبناء الأمة الإسلامية كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة".

