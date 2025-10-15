القسّام تنشر صورة تحمل رسالة خاصة للسيد نصر الله: "غزة لن تنسى من ساندها"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صورة لشهيد الأمة السيد حسن نصر الله، وكتبت عليها: "غزة لن تنسى من ساندها".

وأضافت القسام اقتباساً من السيد نصر الله جاء فيه: "نحن هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم والضفة الغربية ولشعب لبنان، ومنذ 8 تشرين الأول/أكتوبر، دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة".

ويُذكر أنه في 27 أيلول/سبتمبر 2024، اغتيل الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله"، الشهيد السيد حسن نصر الله، إثر عدوان جوي إسرائيلي استهدف مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دوّت قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة على الحدود الشرقية لجنوب لبنان، معلنة فتح صفحة جديدة من الصراع بين حزب الله والاحتلال.

وقد نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، أولى عملياتها في ذلك اليوم، مستهدفة مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بعدد كبير من القذائف والصواريخ.

وقال حزب الله في بيانه آنذاك: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة، وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية بالهجوم على 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في مزارع شبعا المحتلة، وتمت إصابة المواقع إصابات مباشرة".