برقية تعزية من الأمين العام لحزب الله إلى قيادة اليمن باستشهاد اللواء الغماري

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تقدّم الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، ببرقية تعزية إلى سماحة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي (حفظه الله) تعزية وتبريكاً باستشهاد ‌قائد هيئة ‌الأركان العامة اللواء الشهيد محمد عبد الكريم الغماري جاء فيها:

إلى الأخ العزيز والقائد المقدام

السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي (حفظه الله ورعاه)‌

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‌

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد القائد المجاهد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة ‌الأركان العامة، الذي ارتقى شهيداً على ‌طريق القدس مع ثلة من رفاقه، إثر استهداف جبان نفّذه ‌العدو الصهيوني المجرم.‌

نتقدم منكم، ومن القيادة اليمنية المجاهدة، والقوات المسلحة اليمنية الباسلة، والشعب اليمني الأبي، ‌ومن عائلة الشهيد وذويه ورفاق دربه، بخالص التعازي وأنوار التبريك، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده ‌بواسع رحمته ويرفع مقامه.‌

لقد نال القائد الجهادي الكبير الغماري، أشرف وسام بشهادته، بعد مسيرة جهادية ‌عامرة بالتضحيات، ‌وبعد أن قاد القوات المسلحة اليمنية ببسالة مساندًا غزة ‌وأهلها في وجه الإجرام الصهيوني الأميركي، ‌وحطّم هيبة القوات الأميركية في ‌البحر الأحمر، وقضّ مضاجع الصهاينة بضرباته القاسمة. ‌

إن استشهاد القادة الأطهار هو مفخرة وعزة للأمة، إذ امتزجت دماؤهم ‌المقدسة، من اليمن إلى لبنان ‌والعراق وإيران، بدماء الفلسطينيين في سبيل أقدس ‌قضية وفي وجه أعتى جبابرة الأرض.‌

نُبارك لكم تعيين اللواء يوسف حسن المداني رئيساً لهيئة الأركان ‌العامة، ونتمنى له التوفيق والسداد في ‌هذه المسيرة الجهادية التي سار على خطاها الشهيد ‌الغماري، وإنّنا على ثقة أن هذه الدماء الزكية ستثمر بإذن الله ‌نصرًا مباركًا وعزًا ‌للأمة، وأن هذه المسيرة ستستمر بعزم القادة الشجعان والشعب الوفي الذين يحملون راية الدفاع ‌عن ‌كل الأمة وقضاياها.

الأمين العام لحزب الله

الشيخ نعيم قاسم