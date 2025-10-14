آية الله المدرسي يدعو إلى تحول تعليمي في حوزة قم لمواجهة التحديات العالمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ حثّ آية الله المدرسي، وهو عالم عراقي بارز، على إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم في الحوزات العلمية لمواكبة التطورات العالمية.

خلال زيارته لمدينة قم المقدسة، حيث زار ضريح السيدة فاطمة المعصومة (س) وجال في عدد من المؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك المجمع العالمي للدراسات الشيعية، أشاد آية الله المدرسي بالدور المتنامي للحوزة العلمية في توجيه العالم الإسلامي.

وشبه المدرسي الحوزة العلمية في قم بالقاطرة التي تدفع بنمو الأمة الإسلامية وتميزها، مؤكدًا على ضرورة تعزيز قدراتها الفكرية والروحية باستمرار لتحقيق رسالتها.

وأكد على ضرورة دمج الأدوات الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والمنصات الرقمية وتقنيات التدريس الحديثة، لإشراك الجيل الناشئ في البرامج القرآنية والمعرفية.

كما أكد على أهمية تعليم اللغات الأجنبية، وخاصة العربية، لتعميق فهم المجتمعات الشيعية العالمية وتعزيز التواصل الدولي.

وفي إشارة إلى تجاربه في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، دعا آية الله المدرسي إلى إجراء إصلاحات هيكلية في التعليم الديني، وأكد على ضرورة الوحدة الإسلامية في ظل الظروف السياسية والأمنية الحساسة التي نعيشها اليوم.