ممثلو الندوة العالمية للشباب الإسلامي يزورون المركز الثقافي الإسلامي في اليابان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ زار ممثلو الندوة العالمية للشباب الإسلامي (WAMY) المركز الثقافي الإسلامي في اليابان والتقوا بأعضائه.

هدفت الزيارة إلى تعزيز الروابط الثقافية وتبادل الخبرات بين المسلمين اليابانيين والضيوف.

خلال الزيارة، ناقش ممثلو الندوة العالمية للشباب الإسلامي (WAMY) مع مسؤولي المركز الأنشطة التعليمية والثقافية للجالية المسلمة اليابانية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي (WAMY) هي منظمة دولية مقرها الرياض، تأسست عام ١٩٧٢.

تعمل المنظمة على تعزيز الوعي الديني والثقافي والاجتماعي بين الشباب المسلم، وتنظم برامج تعليمية وثقافية وتبادلية من خلال جولات متنوعة في أنحاء مختلفة من العالم.